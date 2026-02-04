Четыре очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало» в матче НХЛ

Гол и три передачи Кучерова принесли «Тампе» победу над «Баффало» в матче НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила в ночь на 4 февраля на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе и завершилась со счетом 4:3 в овертайме.

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров открыл счет на 11-й минуте первого периода, а затем отдал три голевые передачи, включая пас на победную шайбу Джейка Гюнцеля в овертайме.

Также шайбы у «Лайтнинг» забросили Оливер Бьеркстранд и Даррен Рэддиш, сравнявший счет за 26 секунд до конца основного времени. В воротах «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков.

У «Баффало» дублем отметился защитник Маттиас Самуэльссон, одну шайбу забросил Джош Доун.

Кучеров — обладатель призов «Арт Росс Трофи» (НХЛ, 2019, 2024, 2025), «Харт Трофи» (НХЛ, 2019), «Тед Линдсей Эворд» (НХЛ, 2019, 2025) и «Харламов Трофи» (2019). Он — двукратный обладатель Кубка Стэнли (2020, 2021) в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг». 26 января стало известно, что он стал второй звездой недели в НХЛ, уступив только соотечественнику Кириллу Капризову — нападающему «Миннесоты Уайлд».

Ранее Кирилл Капризов повторил рекорд НХЛ.