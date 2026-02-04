Боец Ефанов: ВС РФ за 25 минут разбили шедшую на КуАЭС в 2024 году колонну ВСУ

Военнослужащий 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Максим Ефанов рассказал газете «Красная звезда», что в 2024 году ВС РФ за 25 минут уничтожили шедшую к Курской АЭС (КуАЭС) колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По словам Ефанова, после вторжения украинских военных в российские приграничные районы он искал выгодные позиции для работы, для чего отправился в село Сафоновка Курской области. Тогда боец являлся оператором разведывательного дрона. Он запросил у командира роты поднять квадрокоптер, после того, как по радиосвязи получил предупреждение, что рядом была замечена колонна ВСУ.

«Я вылетаю из села, поворачиваюсь, вижу три сельские улицы. Смотрю дальше: поворот длинной трассы. Смотрю влево, потом вправо и вижу: слева по флангу вдалеке пыль какая-то. Увеличиваю изображение и понимаю: по полям идет вот эта техника», — поделился российский военный.

Ефанов предположил, что украинские бойцы двигаются в сторону Курской АЭС. Он передал координаты колонны российским пехотинцам, в результате чего солдаты ВСУ были уничтожены за 25 минут.

До этого он рассказал, что в ходе боев ВСУ потеряли около 100 человек личного состава и 19 машин.

Российские вооруженные силы вели бои с украинскими подразделениями в Курской области с 6 августа 2024 года по конец апреля 2025 года. В регионе был введен режим контртеррористической операции. В операции по освобождению Курской области приняли участие бойцы КНДР.

