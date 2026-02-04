Размер шрифта
В США обеспокоились из-за массовой чистки в рядах высших чинов армии КНР

NYT: массовая чистка генералов может подорвать уверенность Си Цзиньпина в армии
Новости об аресте двух генералов армии КНР, в том числе наиболее близкого к председателю компартии Китая Чжан Юся, продолжают вызывать вопросы. «Массовая чистка», после которой в руководстве крупнейшей в мире армии образовался вакуум, может подорвать уверенность Си Цзиньпина в боеспособности страны, пишет американское издание The New York Times (NYT).

По данным журналистов, с начала 2023 года председатель КНР уволил 30 высокопоставленных адмиралов и генералов; свои должности сохранили только семеро.

Официальная кампания Си Цзиньпина направлена на борьбу с коррупцией, однако, по мнению журналистов, она может служить и другой цели — укреплению личной лояльности к китайскому лидеру.

«Последним эпизодом масштабных увольнений стали арест зампредседателя Центрального военного совета Чжан Юся и члена комиссии и начальника ее объединенного штаба Лю Чжэньли. Их уход лишил совет ключевых командиров, отвечавших за оперативную подготовку армии», — пишет американское издание, уточняя, что их обвиняют в «серьезных нарушениях дисциплины и закона».

Авторы материала полагают, что теперь, в планировании военных действий теперь менее квалифицированные офицеры, что якобы является «ударом по боеспособности армии» перед вероятной тайваньской операцией.

До этого эксперт-китаист Алексей Маслов назвал «обычной кадровой перестановкой» скандал вокруг китайского генерала Чжан Юся.

Ранее Трамп назвал Си Цзиньпина «боссом» в Китае.
 
