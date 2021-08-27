Глава МИД Италии заявил о ключевой роли России в урегулировании кризиса в Афганистане

Глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил об особом положении России в урегулировании кризиса в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

«В нынешний деликатный момент [в Афганистане] крайне важно работать в тесной координации международного сообщества. И в этом контексте Россия играет ключевую роль», — сказал Ди Майо во время пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Италии ранее не раз указывал на необходимость сотрудничества с Россией для решения афганского вопроса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане установился мир и стабильность, а также в том, чтобы народ этой страны был в безопасности.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.