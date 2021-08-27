Путин обсудил с Совбезом ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин в формате видеоконференции провел оперативное заседание Совбеза РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе совещания российский лидер предложил обсудить события в Афганистане.

«Мы продолжим с вами обсуждение ситуации, связанной с событиями в Афганистане, продолжим консультации с нашими партнерами и обменяемся информацией об этих наших контактах. оговорим по всему комплексу [вопросов], в том числе по работе на дипломатическом, на военном, на гуманитарном направлении», — отметил Путин.

В четверг, 26 августа, несколько взрывов произошли недалеко от аэропорта Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России). По последним данным, в результате взрывов погибли 103 человека: 90 афганцев и 13 военнослужащих США.

Позднее в Кремле осудили террористические акты в Кабуле. По словам Дмитрия Пескова, хаосом не преминут воспользоваться террористические группировки.