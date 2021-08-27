Россия пока не планирует новых операций по вывозу людей из Кабула

Российские власти не планируют никаких новых операций по эвакуации людей из Афганистана в связи с произошедшими накануне терактами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вы знаете, что была уже операция. <…> Пока иных операций не планируется», — заявил пресс-секретарь.

При этом на вопрос журналиста о том, была ли от российских спецслужб информация, что в Кабуле могут произойти взрывы, Песков отвечать не стал.

«Оставлю без ответа ваш вопрос. Широко транслировались такие предсказания о терактах в течении последних нескольких дней», — сказал он.

Взрывы рядом с кабульским аэропортом произошли 26 августа. В результате более 100 человек погибли, еще свыше 150 человек получили ранения. Жертвы есть как среди граждан Афганистана, так и среди американских военных.

За несколько часов до терактов посол России в Афганистане заявил, что все россияне, которые хотели покинуть страну, были эвакуированы. Позднее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что во время взрывов рядом с аэропортом Кабула не было российских граждан.