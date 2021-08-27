Зеленский утвердил стратегию внешней политики Украины

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешней политики страны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы государства.

«Ввести в действие решение СНБО Украины от 30 июля 2021 «О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины», — говорится в документе.

Согласно указу, в основе внешнеполитической деятельности Украины лежит курс на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Одним из приоритетов называется противодействие России, обеспечение независимости и государственного суверенитета Украины, восстановление ее территориальной целостности. Среди других направлений — продвижение украинского экспорта и привлечение иностранных инвестиций, защита прав и интересов граждан Украины за рубежом, утверждение положительного имиджа страны в мире.

Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна хочет узнать честный ответ о сроках вступления в НАТО. В своем обращении он отметил, что Украина уже провела реформы в сфере обороны и безопасности и намерена продолжать изменения в этих в сферах и в дальнейшем, чтобы больше соответствовать стандартам НАТО.