Ямало-Ненецкий избирком утвердил правила написания сложных чисел

Избирком ЯНАО утвердил изменения в приложение к регламенту избирательной комиссии, в которых даются рекомендации по написанию сложных числительных. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«При написании сложных чисел арабскими цифрами используются пробелы, отделяющие по три цифры справа налево», — говорится в документе.

«Пробелы не используются при написании десятичных дробей и для обозначения номеров и стандартов», — указывает ямало-ненецкий избирком.

Особо подчеркивается, что «разделение любых числовых значений делается с использованием неразделимого пробела (сочетание клавиш Shift - Ctrl - Пробел)». Примечательно, что такое сочетание клавиш работает только в операционной системе Windows, значит, для пользователей MacBook и других компьютеров Apple соблюдение нового регламента будет затруднено.

Кроме написания чисел, в регламент избиркома прописывается норма ссылаться только на действующие нормы законодательства. «Ссылки на утратившие силу правовые акты недопустимы», — говорится в документе.

Ранее в Керчи кандидат в депутаты в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Северненко сбежал с дебатов в прямом эфире телеканала «Крым 24». Политик заявил, что «переволновался».

Выборы в Госдуму восьмого созыва назначены на 17-19 сентября 2021 года. В эти же дни пройдут прямые выборы глав девяти субъектов России и депутатов 39 региональных парламентов.