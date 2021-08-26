СМИ: при взрыве в аэропорту Кабула погибли не менее 13 человек

В результате взрыва в аэропорту Кабула погибли не менее 13 человек, сообщает Reuters.

При этом Al Jazeera со ссылкой на официального представителя радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России)сообщает об 11 погибших. Такие данные предоставил корреспондет Sky News Arabia.

Взрыв у аэропорта афганского Кабула произошел в четверг, 26 августа, в результате атаки смертника. Как сообщают СМИ, раненые есть как среди афганцев, так и среди американских граждан.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа талибы заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.