Американский конгрессмен сравнил обязательную вакцинацию с концлагерем

Американский конгрессмен-республиканец от штата Кентуки Томас Масси опубликовал твит, сравнивающий требования об обязательной вакцинации с порядками в концлагере.

На картинке изображена рука, сжатая в кулак, на запястье которой видна татуировка с номером — такие нацисты в годы Второй мировой войны делали заключенным. Картинка сопровождалась надписью: «Если в вашей стране, чтобы попасть в ресторан или на мероприятие, нужно иметь при себе карту, это больше не свободная страна».

Позднее Масси удалил твит, но пользователи сети успели сделать и выложить скриншот публикации. В ответ пользователи Twitter обрушились на Масси с критикой. Среди них были коллеги конгрессмена по партии.

Ранее Минобороны США ввело обязательную вакцинацию для солдат и офицеров. Чиновникам федерального уровня, которые еще не сделали прививку, регулярно заставляют проходить тестирование на COVID-19, за отказ грозит взыскание. Директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар сообщил, что половина американцев разных возрастов прошла полную вакцинацию против коронавирусной инфекции.