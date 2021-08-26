Песков: Россия заинтересована в установлении мира и стабильности в Афганистане

Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане установился мир и стабильность, а также в том, чтобы народ этой страны был в безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России в ходе брифинга с журналистами.

«Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане был мир. Россия заинтересована в том, чтобы в Афганистане была стабильность. Россия заинтересована в том, чтобы народ Афганистана наконец-то получил спокойствие и безопасность. Россия заинтересована в том, чтобы из Афганистана прекратились реки и моря опиатов, направленные во все четыре стороны», — подчеркнул Песков.

По его словам, Россия до сих пор не признала «Талибан» (организация запрещена в России) и очень внимательно отслеживает развитие ситуации.

«Вместе с тем мы считаем, что нам предстоит очень внимательно отследить то, какими будут дальнейшие шаги «Талибана» в плане обеспечения порядка, безопасности, прежде всего граждан страны»,— добавил он.

Он подчеркнул, что предстоит посмотреть, как будет обеспечена и безопасность российских дипломатов.

Ранее Песков рассказал о том, считают ли в Кремле легитимным новое правительство Афганистана.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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