В Кремле прокомментировали указ о допуске к госслужбе чиновников с двойным гражданством

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что указ Путина, разрешающий работу чиновников с иностранным гражданством в исключительных случаях, касается очень небольшого количества граждан России.

«Этот документ ориентирован на очень небольшое количество граждан России, которые оказались в ситуации, когда они де-факто приглашены на госслужбу, но де-юре у них есть гражданство, например, Украины. То есть, де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они ими являются», — уточнил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, такие ситуации случаются и они обусловлены жизненными реалиями.

Путин накануне подписал указ, разрешающий принимать на государственную службу граждан России, имеющих в том числе иностранное подданство, при невозможности от него избавиться. В документе отмечается, что факт невозможности прекращения человеком иностранного гражданства будет решаться решением президента России или президентской Комиссией по вопросам гражданства.

Указ вступил в силу со дня его подписания — 25 августа 2021 года.