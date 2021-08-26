Посол России Келин оценил отношения Москвы и Лондона

Россия не будет настаивать на улучшении отношений с Великобританией, если Лондон к этому не готов. Об этом в эфире «Би-би-си» рассказал российский посол в Британии Андрей Келин, стенограмму опубликовало РИА «Новости».

До этого глава Министерства иностранных дел Британии Доминик Раб говорил, что Лондону придется привлечь к переговорам по Афганистану страны, имеющие влияние на «Талибан (организация запрещена в России)». Речь шла про Россию и Китай.

«Я стараюсь сделать все, что в моих силах, потому что я посол. Но я не настаиваю, если Великобритания не готова к этому. Только пару дней назад министр заявил, что ему неудобно обсуждать с Россией Афганистан. Если Великобритания не готова, то мы не настаиваем», — подчеркнул Келин.

Также Келин обратил внимание, что ему жаль из-за отсутствия диалога между Москвой и Лондоном в сфере кибербезопасности.

«Если у вас обвинения по этому поводу, то мы готовы разбираться с этим профессионально, но не через прессу», — добавил посол.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.

Ранее президент России Владимир Путин призвал не допустить в страну боевиков из Афганистана под видом беженцев.