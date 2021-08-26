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Посол РФ в Британии заявил, что Москва не торопится признавать «Талибан*»

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Ronald Zak/AP

Москва не торопится признавать власть движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане. Такое заявление в интервью телевизионной программе Hard Talk вещательной корпорации »Би-би-си» сделал посол России в Великобритании Андрей Келин.

Он отметил, что российская сторона анализирует ситуацию в Афганистане.

«Мы не спешим признавать или делать какие-либо политические шаги. Мы смотрим, что происходит. Мы будем следить за ситуацией с правами человека, за тем, что происходит с правительством, и особенно за тем, что произойдет в плане ситуации с терроризмом на границах с государствами Центральной Азии, будет ли распространение наркотиков и преступности», — cказал дипломат.

По его словам, это вызывает у РФ «самую большую озабоченность».

Келин также указал, что признавать талибов и вести с ними диалог — «разные вещи».

«Уже какое-то время мы сохраняем связи с талибами, мы говорим с ними в формате так называемой расширенной «тройки» (Россия, США, Китай и Пакистан — «Газета.Ru»), — добавил он.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

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События в Афганистане
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