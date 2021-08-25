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Жарко, не хватает туалетов: афганские беженцы жалуются на условия содержания в Катаре

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Shekib Rahmani/AP

Афганцы, эвакуированные американскими военными на авиабазу в Катаре, пожаловались на ужасные условия проживания, сообщает катарский телеканал «Аль-Джазира».

Беженцы рассказали телеканалу, что их держат в ангаре, где невыносимо жарко и не хватает туалетов. Несколько человек упали в обморок от жары.

По данным телеканала, сотрудники посольства США в Дохе во внутренних отчетах так описывали условия в ангаре для афганских беженцев: «Влажность, полы покрыты мусором, мочой, фекалиями, пролитой жидкостью и рвотой. Там просто ад».

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США работают над улучшением условий для афганских беженцев. Госдеп США направил в Катар дополнительный персонал.

Ранее сообщалось, что афганские семьи, пытаясь попасть в самолет, проходят через канализационный коллектор, расположенный на пути в аэропорт Кабула. Часть из них американские военные пропускают в аэропорт, если документы оказываются действительными.

Массовое бегство людей из Афганистана началось 15 августа, когда боевики движения «Талибан (организация запрещена в России)» (запрещено в России) объявили о взятии территории страны под контроль. Официальный представитель талибов Забихулла Муджахид сказал, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа, после чего выезд из страны будет закрыт.

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