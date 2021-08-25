В офисе Зеленского опровергли причастность властей Украины к нападению на Порошенко

В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли причастность действующих властей к инциденту с Петром Порошенко, которого накануне облили зеленкой в центре Киева. Об этом в интервью Liga.net. заявил советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк.

По его словам, заявления экс-президента Украины «нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий».

«Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко», — подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что этому происшествию уже дала оценку полиция, открыв против подозреваемого уголовное дело за хулиганство.

Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко. Уточняется, что перед инцидентом бывший президент принимал участие в «Марше защитников Украины», который был устроен в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны. Позднее экс-президент Украины обвинил Зеленского в причастности к нападению на него.