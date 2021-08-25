СМИ: двое членов Конгресса прилетели в Кабул, не уведомив власти США

Два члена Конгресса без предупреждения прилетели в аэропорт Кабула в разгар эвакуации во вторник, ошеломив Госдепартамент и военнослужащих США, которым пришлось экстренно привлекать ресурсы для обеспечения их безопасности. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, члены палаты представителей Сет Моултон, штат Массачусетс, и Питер Мейджер, штат Мичиган, прилетели на чартерных самолетах и ​​находились на земле в аэропорту Кабула в течение нескольких часов.

Как сообщается, конгрессмены, которые в прошлом служили в составе американских войск в Ираке, никому не рассказывали о своих планах.

«Как члены Конгресса, мы обязаны проводить проверку работы исполнительной власти. Мы совершили этот визит втайне, рассказав о нем только после отъезда, чтобы минимизировать риск и помехи в работе людей на местах. Кроме того, мы были там, чтобы собрать информацию, а не выступать с трибуны», — сообщили политики в совместном заявлении.

По данным источников, чиновники Госдепартамента, Пентагона и Белого дома «были в ярости» из-за инцидента.

Радикальное движение «Талибан (организация запрещена в России)» объявило о полном захвате Афганистана 15 августа. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний. Представитель талибов Сухейл Шахин объявил, что вывезти людей и технику американцы должны до 31 августа, в противном случае талибы будут расценивать присутствие американцев как оккупацию.

Ранее Президент США Джо Байден назвал необходимое условие завершения эвакуации из Афганистана к 31 августа.

Также сообщалось, что власти США не успеют вывезти из Кабула всех помогавших им афганцев вне зависимости от обстоятельств.