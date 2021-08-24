Вице-президента США Камалу Харрис сравнили с Джокером из-за странного смеха

Актриса Меган Маккейн сравнила реакцию вице-президента США Камалы Харрис на вопрос про американских военных, оказавшихся в ловушке в Афганистане, с поведением персонажа Хоакина Феникса в фильме «Джокер». На видео, распространенном в сети, Харрис после соответствующего вопроса начинает истерически смеяться.

This may be some kind of real issue (like Joaquin phoenix in the joker) but she's the Vice President and she's hand ample time and resources to media train herself out of reacting to every SINGLE crisis situation like she's walking onto a late night show. She comes off so craven. https://t.co/Vznthwskhl — Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 23, 2021

«Может у нее какая-то реальная проблема (как у Хоакина Феникса в «Джокере»), но она же вице-президент, и у нее достаточно времени и ресурсов, чтобы научиться отвечать на вопросы СМИ не как на съемках юмористического шоу. Она такая трусливая», — написала Маккейн в своем твиттере.

Ранее представитель радикального движения «Талибан (организация запрещена в России)» Забихулла Муджахид заявил, что все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа.

«Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа», — сказал он во вторник, 24 августа, на пресс-конференции в Кабуле.

Муджахид сообщил, что талибы перекрыли дорогу, ведущую к аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев.

С 14 августа США вместе с союзниками смогли вывезти на самолетах из аэропорта Кабула около 58,7 тыс. человек.

Камала Харрис находится с рабочим визитом в Юго-Восточной Азии. В Сингапуре в честь политика назвали новый сорт орхидей.

Ранее Харрис уличили в странном жесте — после рукопожатия с президентом Южной Кореи Муном Чжэ Ин Харрис вытирает руку о брюки. А в июне она подверглась критике из-за своей позиции по мигрантам, заявив, что всегда поддерживала как зарегистрированных беженцев, так и нелегалов.