Возбуждено уголовное дело об экоциде по факту водной блокады Крыма

Следственный комитет РФ впервые возбудил уголовное дело по статье 358 УК РФ «Экоцид» по факту водной блокады Крыма со стороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

По ее словам, водная блокада Крыма со стороны Украины осуществлялась путем перекрытия Северо-Крымского канала, а в результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года подача днепровской воды по каналу прекратилась.

«Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица», — отметила представитель СК.

По статье 358 УК РФ наказание грозит в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет.

Петренко рассказала, что из-за отсутствия нормального водоснабжения сельскохозяйственные земли истощаются, меняется экосистема залива Сиваш и его мелководных заливов. Также это негативно влияет на состояние популяции животного мира.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

В марте Крым обратится в ООН из-за водной блокады со стороны Украины.