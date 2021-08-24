В Киеве задержали мужчину, облившего Порошенко зеленкой

Полицейские задержали мужчину, облившего зеленкой бывшего президента Украины Петра Порошенко в центре Киева. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов ведут мужчину к служебному автомобилю. Руки у задержанного испачканы зеленкой. Позже журналист телеканала «Прямой», принадлежащего Порошенко, Тарас Березовец подтвердил поимку нападавшего.

Как сообщалось ранее, Порошенко облили зеленкой возле входа в киевское метро «Крещатик», когда он шел к зданию кабмина. Инцидент был снят на видео и опубликован в сети. На кадрах видно, что после произошедшего бывшего президента окружили сотрудники правоохранительных органов. Следы зеленки видны на лице Порошенко. Уточняется, что перед инцидентом Порошенко принимал участие в «Марше защитников Украины», который был устроен в Киеве участниками военной операции в Донбассе в честь Дня независимости страны.