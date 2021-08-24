Зеленский призвал Польшу сплотиться против «Северного потока — 2»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Польшу совместно противодействовать запуску российского газопровода «Северный поток — 2», передает пресс-служба офиса главы государства.

На полях форума «Крымская платформа» украинский лидер и польский президент Анджей Дуда провели переговоры, во время которых они уделили особое внимание координации позиций сторон против трубопровода.

Как заявил Зеленский, Киев рассматривает реализацию данного проекта как угрозу безопасности Украины.

«Поэтому должны совместно работать над тем, чтобы не допустить его запуска. Это — в интересах энергетической безопасности Европы в целом», — отметил он.

По мнению Зеленского, Варшаве и Киеву необходимо сплотиться и бороться против Москвы вместе.

Также обе стороны обсудили перспективы стран по сотрудничеству в энергетической сфере. В частности, речь шла о совместных проектах по диверсификации поставок энергоносителей.

Ранее Зеленский заявил, что Украина хочет получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год.