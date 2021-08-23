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Оппозиция Украины отказалась участвовать в голосовании по законопроекту о гербе

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Vasily Fedosenko/Reuters

Украинская партия «Оппозиционная платформа - За життя (жизнь)» отказалась участвовать в голосовании по законопроекту о государственном гербе, заявляется на сайте партии.

Подчеркивается, что к 30-летию независимости страны, вместо воплощения мечты граждан о мирной, демократической и развитой стране, огромные средства направляют на «пафосные шоу, падающие флагштоки, балы».

«В проекте герба влепили корону, которая выглядит дико для демократической республики. Там нашлось место для символов Львова, но не оказалось места для символов Юга и Востока Украины. Проект полностью погружен в «захиднянское» прошлое и не содержит ни единого символа будущего для страны», — пояснили в партии.

Отмечается также, что двигать голосование таких знаковых решений к праздничным дням представляет собой «худший образец «совкового» тоталитарного мышления».

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чиновники из Украины владеют недвижимостью на полуострове, оформляя ее на подставных лиц. При этом Аксенов уточнил, что пока найти юридические обоснования для того, чтобы заявить, что какой-то недвижимостью владеет должностное лицо из Украины, проблематично.

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