Британский министр обороны исключил эвакуацию из Афганистана после ухода США

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что британские военные и местные сотрудники миссий должны покинуть Афганистан до вывода войск США, которое должно завершиться 31 августа, в противном случае технической основы для выполнения вывозных рейсов не останется.

«Я не думаю, что есть вероятность остаться после Соединенных Штатов. Сейчас счет идет на часы, а не недели. Мы должны использовать каждую минуту, чтобы вывести людей», — приводит слова Уолеса «Би-би-си».

Его заместитель Джеймс Хеппи сообщил, что за последнюю неделю в Великобританию из Афганистана были эвакуированы 6631 человек, а на ближайшие сутки запланировано еще девять рейсов. Сейчас, по его словам, в Афганистане остались около 1,8 тыс. британцев, 2,3 тыс. афганцев, работавших на правительство Великобритании, и «более широкий список представителей гражданского общества, которых мы бы хотели вывезти».

По его словам, сейчас на самолеты, вылетающие рейсы в Великобританию, пытаются попасть люди, которые были признаны представителями запрещенных движений и организаций, поэтому без предполетного досмотра организовывать такие рейсы нельзя.

Как сообщала «Газета.Ru», представитель «Талибана (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) Сухейл Шахин объявил 31 августа крайним сроком для вывода сил Соединенных Штатов. По его словам, продление сроков вывода будет значить «расширение оккупации» со стороны американцев. «Талибан» объявил об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.