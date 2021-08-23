Вьетнам ввел войска для обеспечения карантина в Хошимине

Солдаты вышли на улицы Хошимина для обеспечения соблюдения локдауна, введенного на фоне роста заболевших коронавирусом COVID-19, передает Reuters. Сообщается, что солдаты доставляют жителям продукты. В то же время, на улицах города развернуты контрольно-пропускные пункты для проверки документов.

По распоряжению правительства страны, с понедельника жителям Хошимина запрещено покидать дома даже для покупки еды. В конце недели это вызвало панику и давку в супермаркетах.

В течение дня Вьетнам должен получить более полумиллиона доз вакцины AstraZeneca из Польши и 200 тыс. доз Sinopharm из Китая. Пока прививку от COVID-19 получили всего 1,8% жителей Вьетнама.

Сейчас в Хошимин, где продолжается рост заболевших коронавирусом типа «дельта», направлено дополнительно около 15 тыс. врачей и медсестер. Всего в провинции зафиксировано более 180 тыс. случаев заболевания COVID-19 — это половина от всех заболевших в стране. Количество жертв коронавируса во Вьетнаме на данный момент превышает 7 тыс. человек.

Ранее от коронавируса скончался тренер сборной Вьетнама по плаванию Хуан Гохуэй, вернувшийся с летних Олимпийских игр — 2020 в Токио.

Как сообщала «Газета.Ru», в конце прошлой недели Вьетнам начал производство российской вакцины «Спутник V». Об этом объявили Российский фонд прямых инвестиций и фармацевтическая компания Vabiotech. Препарат был зарегистрирован в стране 23 марта.