Постпред Крыма: Турция заняла неблагородную позицию, поддержав «Крымскую платформу»

Вице-премьер правительства Крыма и постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что поддержавшая организованный Украиной саммит «Крымская платформа» Турция заняла «неблагородную позицию». Об том сообщает РИА «Новости».

«Анкара, к сожалению, заняла неблагородную позицию, поддерживая американо-киевскую провокацию против территориальной целостности России. Подобная политика не учитывает непростых для Турции страниц нашей совместной истории, которую не стоит вновь искушать», — сказал Мурадов.

Он добавил, что турецкие власти могут оказаться в ситуации, которая описывается русской пословицей: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь».

По его словам, Анкаре стоит вспомнить, как несколько лет назад Москва помогла турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану предотвратить государственный переворот.

Ранее представитель Крыма при президенте РФ Александр Молохов рассказал, что организаторы украинского саммита не ответили на его заявку, тем самым отказав в участии. По мнению политика, таким образом Киев подтверждает, что ему «не нужна правда о Крыме».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Саммит запланирован на 23 августа.