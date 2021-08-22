В МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия в «Крымской платформе»

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что саммит «Крымская платформа», который состоится 23 августа, никак не повлияет на «международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», и назвал его «политическим перфомансом». Об этом дипломат сообщил в интервью »Коммерсанту».

Он отметил, что участие ряда стран Евросоюза в этом мероприятии негативно скажется на на диалоге ЕС и России.

«Те, кто в нем собирается участвовать, прекрасно это понимают»,- уточнил Грушко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Саммит запланирован на 23 августа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что одна из стран «из-за давления России» отказалась принимать участие в саммите «Крымская платформа».