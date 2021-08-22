Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ 23:35
Ковальчук: у нас в Твери иной раз не было заливочной машины 23:33
Зеленский заявил о страхе европейских лидеров перед Россией 23:13
Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии 23:07
«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму 23:06
Депутат: Госдума не допустит отмены лимита на легионеров 22:50
Минобороны России предупредило о появлении ментального типа войны 22:49
Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала РФ Крым в аренду 22:48
В Федерации тенниса России отреагировали на столкновение Медведева... 22:42
Украинская оппозиция отказалась участвовать в заседании Рады 22:25

В МИД России предупредили ЕС о негативных последствиях участия в «Крымской платформе»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Заместитель министра иностранных дел Александр Грушко заявил, что саммит «Крымская платформа», который состоится 23 августа, никак не повлияет на «международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан», и назвал его «политическим перфомансом». Об этом дипломат сообщил в интервью »Коммерсанту».

Он отметил, что участие ряда стран Евросоюза в этом мероприятии негативно скажется на на диалоге ЕС и России.

«Те, кто в нем собирается участвовать, прекрасно это понимают»,- уточнил Грушко.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев делает все, чтобы вернуть Крым под свой контроль. Он сообщил, что для этого запущена так называемая «Крымская платформа», в ходе которой Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Саммит запланирован на 23 августа.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов сообщил, что одна из стран «из-за давления России» отказалась принимать участие в саммите «Крымская платформа».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Подписывайтесь на наш канал @gazeta.ru в Telegram
Подписаться
Картина дня
Зеленский заявил о страхе европейских лидеров перед Россией
«Предохранитель от войны»: глава «Нафтогаза» рассказал о транзите газа из России
В «Нафтогазе» назвали главную угрозу, исходящую от «Северного потока — 2»
Инфляция, выплаты, прививки: о чем говорил президент на встрече с «Единой Россией»
Путин поручил выплатить военным и пенсионерам по 15 и 10 тыс. руб.
Талибы* объявили об отправке сотен бойцов в Панджшер
Украинская оппозиция отказалась участвовать в заседании Рады
Минобороны России предупредило о появлении ментального типа войны
На Шри-Ланке запрещают «вождение» слонов в нетрезвом виде
Новости и материалы
Зеленский заблокировал на Украине «Ростелеком» и ряд российских СМИ
Ковальчук: у нас в Твери иной раз не было заливочной машины
Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии
«Нафтогаз» назвал сумму убытков из-за потери активов в Крыму
Депутат: Госдума не допустит отмены лимита на легионеров
Зеленский рассказал, что Украина до 2014 года сдавала РФ Крым в аренду
В Федерации тенниса России отреагировали на столкновение Медведева с камерой на корте
Елизавета II планирует подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл
Зеленский потребовал у ЕС «бронежилет» от «Северного потока — 2»
Кержаков: вчера половина Нижнего Новгорода была на набережной, а на футбол не пускают
В центре Москвы BMW насмерть сбил перебегавшего дорогу мужчину
Около 400 человек обратились за помощью в посольство России в Кабуле
В Москве на матче по пляжному футболу задержали двух человек с оппозиционным флагом Белоруссии
Садоводов начали эвакуировать в Свердловской области из-за угрозы пожара
МИД надеется на скорое признание ковидных сертификатов между Россией и ЕС
Ученые заявили, что хот-дог отнимает 36 минут жизни
В МИД РФ объяснили бессмысленность саммита Россия-НАТО
«Саутгемптон» возместит цену билетов болельщикам, которые опоздали на матч
Все новости
«В сознании, пытается говорить»: как девочка провела четыре дня в лесу одна
Смоленские власти рассказали о состоянии девочки, которая провела четверо суток в лесу
«Пожар то низовой, то верховой». В Свердловской области эвакуируют туристов
Площадь пожара у баз отдыха в Свердловской области выросла до 240 га
Отомстить за Олимпиаду: Рублев борется со Зверевым в финале. LIVE
Теннис. АТР. Цинциннати. Рублев — Зверев. LIVE.
Развод Ивлеевой, Джоли против талибов*, жалоба Путину на Меньшикова
Главное из мира шоу-бизнеса за неделю
«Дали отпор СССР, дадим и талибам*»
Лидер Панджшерского сопротивления ответил на ультиматум «Талибана»*
«Не живет, а платит»: Аксенов рассказал о квартире Зеленского
Аксенов похвалил Зеленского за регулярную оплату недвижимости в Крыму
Жители Тюмени прощаются с убитой школьницей и ее дядей
«Были в Лондоне и Париже, здесь намного лучше». За что арабские туристы полюбили Россию
Поток туристов из арабских стран в Россию вырос втрое
«Вопросы по поводу Дзержинского и Ленина лучше не поднимать. В стране хватает проблем»
Глава СПЧ призвал оставить в покое памятник Дзержинскому
«Давление на РФ должно сохраняться»: о чем Зеленский попросил Меркель
Меркель напомнила России о возможных санкциях из-за «Северного потока — 2»
США нацелят «умную» ракету на Калининград
Новая американская противорадиолокационная ракета AARGM-ER начнет дуэль с «Бастионом» и «Искандером»
Tesla врезалась в Сенат США
Сенаторы США обвиняют Tesla в маркетинговом обмане
Рубль упал вслед за нефтью: как защитить свои деньги в такой ситуации
Эксперты дали прогноз по ценам на нефть и курсу рубля
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях