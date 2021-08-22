Глава МИД Великобритании призвал сотрудничать с Россией и Китаем по Афганистану

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб призвал сотрудничать с Россией и Китаем по ситуации в Афганистане, сообщает телеканал Euronews.

«Мы собираемся подключить страны, которые могут оказать умиротворяющее воздействие на ситуацию, например, Россию и Китай, как бы неудобно это ни было. Великобритания инициировала заседание Совета Безопасности ООН на этой неделе с перспективой сформировать контактную группу по Афганистану», — заявил Рааб.

По его словам, есть еще несколько ключевых для умиротворения Афганистана стран в этом регионе.

«Если мы хотим оказать максимальное умиротворяющее воздействие на «Талибан (организация запрещена в России)», то нам надо работать с Индией, Пакистаном, Китаем и другими странами, которые озабочены вопросами терроризма и беженцев», — считает Рааб.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что лидеры стран ОДКБ обсудят ситуацию в Афганистане.