Журналисты попавших под санкции украинских телеканалов обратились к Меркель

Украинские журналисты, работавшие на заблокированных властями телеканалах «112 Украина», NewsOne и ZIK, написали обращение к канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая 22 августа должна посетить страну. Текст письма опубликован на сайте «112 Украина».

«Журналисты трех оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK пользуются этой возможностью (визита Меркель на Украину – ред.) для того, чтобы выразить вам свое уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью», — говорится в обращении.

Работники СМИ также подчеркнули, что встреча «станет прекрасной демонстрацией последовательной поддержки со стороны ЕС в сфере защиты прав и свобод человек». В том случае, если канцлер не сможет назначить встречу, они попросили ее просто отреагировать на ситуацию.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций в отношении украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK сроком на пять лет. После этого каналы прекратили вещание, а их сотрудники обвинили главу государства в «политической расправе над неугодными СМИ». В результате, журналисты создали новый канал «Перший Незалежний», однако спустя час они заметили, что их отключили от спутника, а затем и от кабельного вещания.