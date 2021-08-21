В Польше обвинили Минск и Москву в миграционных проблемах на границе страны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Белоруссия и Россия стали причиной миграционных проблем в стране. Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Проблема на польско-белорусской границе — это грязная игра Лукашенко и Кремля. Повреждение забора — также результат деятельности белорусских спецслужб», — написал он.

Ранее сообщалось, что Польша усиливает охрану границы с Белоруссией на фоне увеличения числа нелегальных мигрантов.

Позже в Минске заявили, что польские власти начали доставлять нелегальных мигрантов со своей территории к границе с Белоруссией. По информации Госпогранкомитета, группу беженцев привезли к пограничной заставе Беляны.

Также стало известно, что Европейская комиссия отказалась финансировать строительство стены на границе Литвы и Белоруссии, заявив, что не считает верным финансировать строительство преград и барьеров из фондов ЕС.