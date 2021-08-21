Посол Антонов заявил, что США продолжают курс на подрыв отношений с Россией

Новые санкции США против России демонстрируют нежелание Вашингтона реализовывать договоренности, достигнутые между президентами двух стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопросы журналистов, сообщается на странице российской дипмиссии в США в Facebook.

«Действия американской стороны подтверждают, что администрация продолжает слепо следовать курсу на дальнейший «подрыв» отношений с Россией. Не задумывается о последствиях», — сказал он.

По словам Антонова, «неконструктивные шаги Вашингтона вряд ли помогут укрепить глобальную стабильность в столь непростое время для всех государств».

Дипломат добавил, что Вашингтон изначально стремился не допустить развития энергетического сотрудничества между Россией и Европой, а односторонние действия США в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2» «нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений».

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, которые ранее продвигали в Евросоюзе свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся остановки транзита российского газа через свою территорию.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий вводить санкции против лиц, связанных с «некоторыми энергетическими проектами России», среди которых числится газопровод «Северный поток — 2».