Роскомнадзор потребовал удалить «Навального» из Google Play и App Store

Роскомнадзор направил в магазины мобильных приложений Google Play и App Store требование перестать распространять мобильное приложение «Навальный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства

«Основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы [признанного в РФ НКО-иноагентом и экстремистской организацией] Фонда борьбы с коррупцией (ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов и запрещена в России))», — прокомментировали в Роскомнадзоре.

В пресс-службе напомнили, что Московский городской суд постановил ликвидировать ФБК и запретил его деятельность. Программа, по мнению Роскомнадзора, используется для продолжения деятельности организации, в частности проведения мероприятий, и поэтому должно быть удалено.

Наказания за данные деяния, в том числе за использование приложения, предусмотрены ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

В приложении публикуются свежие новости из блога Алексея Навального, а также содержится раздел, содержащий информацию об «Умном голосовании».

Ранее Роскомнадзор потребовал от YouTube блокировки канала «Навальный Live».