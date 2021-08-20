Казахстан отказался признавать «Талибан*»

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин заявил, что Нур-Султан не признал движение «Талибан (организация запрещена в России)» после установления контроля над Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.

«Талибан» мы не признали. Как известно, вчера МИД сделал официальное заявление по ситуации в Афганистане, которое было опубликовано в наших национальных СМИ. В Казахстане мы продолжаем внимательно следить за развитием ситуации в этой стране», — сказал Рахметуллин.

Он уточнил, что каких-либо политических контактов с «Талибаном» у Казахстана не было.

Замминистра добавил, что Нур-Султан поддерживает заявление Совета Безопасности ООН о необходимости создания инклюзивного и репрезентативного правительства в Афганистане, а также об уважении прав национальных меньшинств и женщин, недопущении присутствия групп, представляющих угрозу другим государствам, соблюдении международного права.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.