Глава МИД Украины назвал Крымский мост неразрешимой проблемой

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сложившаяся ситуация вокруг российского моста до Крыма является практически неразрешимой.

«Проблема Керченского моста является одной из самых сложных и практически пока неразрешимых, учитывая банальную географию. Потому что география полностью контролируется РФ — и со стороны Таманского полуострова, и со стороны Крымского полуострова», — заявил он в интервью «Новому времени».

Министр добавил, что для Черного моря необходима новая стратегия прибрежных стран НАТО, Украины, Грузии и Молдавии. По его словам, если не объединиться, то Россия будет доминировать в Черном море, как сейчас в Азовском.

Ранее на Украине рассказали о стоимости оружия, способного «уничтожить» Крымский мост.