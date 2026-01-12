Размер шрифта
Приставы возбудили исполнительное производство в отношении Долиной

В ФССП подтвердили возбуждение исполнительного производства в отношении Долиной
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Москве подтвердили информацию о возбуждении исполнительного производства в отношении певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ГУ ФССП России по Москве возбуждено исполнительное производство в отношении Ларисы Долиной», — заявили агентству в пресс-службе ФССП.

Незадолго до этого стало известно, что Долину будут выселять из квартиры в Хамовниках с помощью судебных приставов, поскольку сторона Полины Лурье обратилась в ФССП. Адвокат певицы утверждает, что в отношении артистки уже открыли исполнительное производство, однако она готова освободить жилье добровольно. Представитель покупательницы же говорит, что пока лишь подано заявление. По данным СМИ, выселение может начаться 19 января. При этом сама Долина сейчас отдыхает в Абу-Даби с семьей и должна вернуться на родину только 20 января.

Ранее Лурье выставила Долиной последнее требование.

