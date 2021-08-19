В Госдуме оценили законопроект о запрете въезда русофобам

Законопроект, который после принятия запретит въезд русофобам в Россию, нужен, чтобы защитить суверенитет страны. Цель закона объяснил глава комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, сообщает РИА «Новости».

По словам парламентария, законопроект стал вынужденной мерой на фоне участившихся случаев разжигания иностранцами межнациональной розни в адрес России.

«В последнее время особенно, в ряде стран, причем в странах ближнего зарубежья, на постсоветском пространстве появляются очень скверные направления, движения, в основе которых лежит унижение чести и достоинства лиц другой национальности, другого вероисповедания», — объяснил Пискарев.

Также депутат привел в пример ситуации, когда в странах ближнего и дальнего зарубежья оскверняют памятники воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

«Так что законопроект абсолютно правильный — это защита нашего суверенитета, нашей самостоятельности, нашей гордости и нашей славы», — подчеркнул депутат Госдумы.

Он добавил, что нельзя прощать подобные ситуации, когда оскорбляют Россию.

Ранее Александр Хинштейн объяснил, как будут выявлять русофобов для запрета им въезда в Россию.