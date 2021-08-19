На Украине рассказали, как Меркель «развела» страну

Канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» Украину в вопросе поддержки строительства газопровода «Северный поток — 2». Такое заявление в эфире телеканала «Наш» сделал украинский экономист Юрий Атаманюк.

Он считает, что Меркель заслуживает самых лучших оценок со стороны немецкого народа, поскольку она «забрала» у «дурных украинцев» весь транзит газа.

Эксперт отметил, что энергетическая безопасность Европы теперь будет зависеть именно от Германии, как основного газового хаба. Это позволило немецкому государству также обеспечить рост своей промышленности, указал Атаманюк.

По его словам, Киев в свою очередь, получил только ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы и рухнувшую промышленность.

Он также заявил, что вместе с тем Меркель, как сильный дипломат, считается «миротворцем для Украины и другом украинского народа».

«То есть развели <…> по классике вот полностью», — заключил Атаманюк.

20 августа Меркель приедет в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Деталей встречи пока нет, но в Кремле сообщили, что политики обсудят двусторонние отношения, международную и региональную повестку.

Через два дня канцлер посетит Киев, чтобы обсудить с Зеленским гарантии относительно продолжения газового транзита через территорию Украины после запуска «Северного потока — 2».

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что у киевских властей есть стратегия энергетической безопасности по обеспечению страны газом после запуска «Северного потока — 2».