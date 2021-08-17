Лавров прокомментировал ситуацию в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров впервые прокомментировал захват боевиками движения «Талибан (организация запрещена в России)» Кабула и большей части территории Афганистана, сообщает РИА «Новости».

«Востребована совместная работа по урегулированию многочисленных конфликтов. Это вновь проявилось весьма ярко на фоне обвала ситуации в Афганистане после спешного ухода оттуда США и НАТО», — заявил Лавров, выступая в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде.

Ранее талибы заявили о приостановке всех вылетов из Кабула.

Талибы вплотную подошли к аэропорту Кабула и начали разгонять собравшуюся там толпу выстрелами. До этого были отменены все коммерческие рейсы, а транзитным рейсам рекомендовали изменить маршруты.

15 августа движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибло — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.