В Европарламенте опасаются роста влияния России и Китая в Афганистане

Депутаты Европейского парламента (ЕП) опасаются, что в Афганистане теперь будет наблюдаться рост влияния России и Китая. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на совместное заявление глав комитетов Европарламента по международным делам и развитию.

В заявлении указывается, что Евросоюз должен разработать новую стратегию для Афганистана и всего региона, «принимая во внимание, что Россия и Китай постараются быстро заполнить политический вакуум» в исламской республике.

Накануне сообщалось, что Россия установила рабочие контакты с представителями новых властей Афганистана.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Всем иностранцам они велели либо покинуть Кабул в ближайшие дни, либо зарегистрироваться. Руководство талибов пообещало обеспечить работу аэропорта, чтобы иностранцы могли покинуть страну. Также они разрешили военным правительственных войск вернуться домой.

После этого аэропорт Кабула стал эпицентром развивающегося конфликта в республике. Тысячи граждан просят о помощи и пытаются незаконно покинуть страну. Для наведения порядка военные США открыли огонь в воздух, известно о пяти погибших в результате давки на взлетно-посадочной полосе. Также несколько человек погибли после стрельбы.