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Посол РФ в Кабуле назвал охраняющих посольство талибов* «адекватными мужиками»

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Посольство России в Афганистане/Facebook

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» подтвердило, что российские дипломаты могут работать спокойно — их хорошо охраняют, заявил посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире телеканала «Россия-24».

«Хорошее впечатление очень на нас произвели, адекватные мужики, хорошо вооруженные, встали по внешнему периметру посольства так, чтобы никто не мог к нам проникнуть - никакой террорист, никакой сумасшедший», — заявил дипломат.

По его словам, талибы вновь подтвердили, что что ни один волос с головы российских дипломатов не упадет, «вы можете работать спокойно».

Ранее Жирнов сказал, что сейчас при талибах в Кабуле ситуация лучше, чем при Ашрафе Гани.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Президент Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Афганистане в режиме онлайн.

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