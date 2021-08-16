Экс-президент Афганистана Карзай ведет с талибами* мирные переговоры

Экс-президент Афганистана Карзай и глава Высшего совета Афганистана по национальному примирению Абдулла Абдулла ведут с талибами (организация запрещена в России) переговоры о достижении мира в стране, передает TOLOnews.

Карзай и Абдулла заявили, что вместе с бывшим премьер-министр Афганистана Гульбеддином Хекматияром ведут переговоры с руководством «Талибана» в масштабах всей страны. По их словам, их главная цель — сохранить спокойствие в Кабуле.

Абдулла выступает в качестве посредника на переговорах между представителями движения «Талибан» и властями в афганской столице.

Мэр Кабула Дауд Султанзой сказал, что он продолжает свою работу и что талибы не возражали против этого.

15 августа радикальное движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и стремительно бежал из страны, набив деньгами вертолет. Его местоположение официально неизвестно.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Кабуле в режиме онлайн.