Президент Палестины назвал возможные сроки начала операции Израиля в Рафахе

Президент Палестины Махмуд Аббас не исключил, что уже в ближайшие несколько дней израильские войска начнут операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства сделал соответствующее заявление во время выступления на полях специальной сессии Всемирного экономического форума. Мероприятие проходит в столице Саудовской Аравии.

«Через несколько дней Израиль начнет военную операцию в городе Рафах, поскольку все оставшиеся в Газе палестинцы собрались там: одного ограниченного удара будет достаточно, чтобы заставить их всех покинуть палестинскую территорию», — сказал Аббас.

Он добавил, что при таком развитии событий «мир станет свидетелем крупнейшей в истории Палестины катастрофы». Президент Палестины пришел к этому выводу с учетом отказа соседних арабских стран в лице Иордании и Египта разместить беженцев из сектора Газа на своей территории.

При этом в конце Аббас обратился к американскому руководству. Глава государства подчеркнул, что только США способны повлиять на Израиль, и потребовал от них заставить еврейское государство отказаться от проведения операции в городе Рафахе.

19 апреля государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что руководство страны не может поддержать операцию израильских войск на юге сектора Газа. Как он сказал, сейчас в городе Рафахе находятся порядка 1,4 млн человек. В связи с этим Вашингтон хочет увидеть план действий еврейского государства по выводу людей в безопасные районы.

Ранее Израиль отложил начало операции в городе Рафахе из-за атаки со стороны Ирана.