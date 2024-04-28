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Михаил Ефремов снова подаст на УДО

Mash: актер Михаил Ефремов подаст на УДО в сентябре 2024 года

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Пресс-служба Мосгорсуда/РИА «Новости»

Актер Михаил Ефремов планирует подать прошение об условно-досрочном освобождении (УДО) в сентябре 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, для досрочного выпуска Ефремова из колонии комиссия должна согласовать прошение и отправить положительное заключение в суд. Также, как отвечает Mash, адвокат актера может подать заявление об УДО напрямую в Алексеевский районный суд. В случае положительного решения артиста могут выпустить через день. Однако, по словам издания, это маловероятно.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года колонии.

24 февраля Mash сообщал, что Ефремову якобы отказали в УДО из-за того, что он нарушил режим колонии в Белгородской области. Отмечалось, что актер опоздал на одно из обязательных мероприятий ИК-4, за что получил выговор. Эта информация выявилась, по данным канала, в ходе внутренней проверки на фоне прошения Ефремова о выходе из тюрьмы.

В тот же день адвокат Михаила Ефремова Юрий Падалко заявил, что актеру не отказывали в условно-досрочном освобождении, так как он еще не подавал документы.

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