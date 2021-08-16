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В МИД РФ заявили, что с талибами* проще договориться, чем с правительством

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Reuters

С движением «Талибан» (организация запрещена в России) проще договориться, чем с официальным правительством страны. Такое мнение высказал глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если сравнивать договороспособность коллег и партнеров, то талибы мне давно показались гораздо более договороспособными, чем марионеточное кабульское правительство», — сказал дипломат.

По его словам, захватившему власть в Афганистане движению придется считаться с позицией таких стран, как Россия, Соединенные Штаты, Китай, Пакистан и Иран, которые участвуют в регулировании ситуации в стране. Именно эти державы, пояснил он, помогут стране «не скатываться в хаос».

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители захватили государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Движение отказалось от идеи переходного правительства, подчеркивая, что они ждут полной передачи власти.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и бежал из страны, набив деньгами вертолет.

«Газета.Ru» следит за происходящим в Кабуле в режиме онлайн.

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