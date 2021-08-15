Джонсон призвал мировое сообщество не признавать правительство «Талибана*» в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал международное сообщество не признавать правительство движения «Талибан» (организация запрещена в России) в Афганистане, подчеркнув, что необходимо выработать единую позицию по смене власти в стране. Об этом он сообщил в интервью британским СМИ, передает Sky News.

«Мы хотим единой позиции среди всех стран-единомышленниц, чтобы мы делали все возможное для недопущения превращения Афганистан в рассадник террора», — сказал он.

Он подчеркнул, что члены Совета Безопасности ООН, страны НАТО и мировое сообщество в целом должны как можно скорее прийти к соглашению, чтобы все, чего удалось достичь в Афганистане за последние 20 лет, «не пропало даром». Джонсон добавил, что Великобритания будет работать с партнерами в ООН и НАТО, чтобы гарантировать, что никто не признает талибов на двусторонней основе.

Ранее в МИД России заявили, что Москва пока не признает движение «Талибан» в качестве законных властей Афганистана. При этом в министерстве подтвердили, что Москва готова работать с переходным правительством.

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» объявило о контроле над страной. Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности.

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