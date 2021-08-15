Командование «Талибана*» возглавит администрацию президента Афганистана

Командующие силы движения «Талибан (организация запрещена в России)» во главе с Абдулом Гани Барадаром возглавит администрацию президента Афганистана. Об этом РИА «Новости» заявил источник в «Талибане».

По его данным, делегация сегодня или завтра прибудет в Кабул из Дохи.

Ранее боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов.

Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.

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