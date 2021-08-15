СМИ: делегация «Талибана»* ведет переговоры в президентском дворце в Кабуле

Делегация радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России) проводит переговоры в президентском дворце в Кабуле, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Кроме того, как информировала президентская канцелярия, президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации со спецпредставителями США и НАТО.

Боевики «Талибана» утром 15 августа захватили еще два города Афганистана и подошли к Кабулу. Сообщалось, что талибы уже начали наступление на город. При этом власти заявили, что «обстановка в столице находится под контролем, нападения на город нет».

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