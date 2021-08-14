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Украину предупредили об угрозе дефолта из-за проблем с демографией

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РИА «Новости»

Советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский заявил, что из-за плохой демографической ситуации в стране дефолты через 10-15 лет могут стать обычным делом. Об этом он написал в статье издания «Главред».

«Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта», — отметил он.

По мнению Вернивского, поток инвестиций в страну также может сократиться. Чтобы решить эту проблему, нужно разобраться с миграционными вопросами, считает он.

«Украина может себе позволить терять таланты? Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на «неправильном языке»? Нет, не может», — добавил он.

Ранее экс-депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что Европа в ближайшем будущем может снять санкции с России из-за ошибок, совершенных Киевом.

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