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В Крыму призвали Киев отказаться от «Крымской платформы»

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Дмитрий Макеев/РИА «Новости»

Украине лучше отказаться от проведения провокационного саммита «Крымская платформа», заявил РИА «Новости» вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Западным странам пора прекратить вынашивать планы участия в авантюре провокационного характера, которую киевские власти вызывающе нарекли «международной платформой по деоккупации Крыма», а начать налаживать контакты и сотрудничество с международной ассоциацией «Друзей Крыма», которая стала влиятельной и по сути миротворческой организацией», — подчеркнул политик.

Постпред пояснил, что члены ассоциации борются за стабильность и безопасность в регионе, проделав значительную работу по признанию права крымского народа на самоопределение. Украинский саммит при этом пропитан агрессией и нацелен на «зачистку полуострова от его населения, которое, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, надо выселить в Россию», считает он.

«Спешим разочаровать участников антироссийского шабаша в Киеве — крымчане уже переселились к себе, в Россию, причем, как положено, вместе со своей исторической землей», — сказал Мурадов.

Комментируя саммит, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал мероприятие «очередным шабашом», участники которого будут высказывать поддержку неонацистским настроениям современной власти Украины.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не станет разглашать список стран, которые согласились участвовать в «Крымской платформе», чтобы «не облегчать дело Службе внешней разведки РФ», а президент страны Владимир Зеленский уточнял, что в ходе саммита Киев планирует обсудить вопрос «возвращения» полуострова. Украинская сторона предложила присоединиться к мероприятию ряду государств, в том числе США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной» территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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