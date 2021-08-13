В МИД заявили, что РФ не нарушает международное право, выдавая паспорта жителям ДНР и ЛНР

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ, когда выдает паспорта жителям ЛНР и ДНР, не нарушает международное право. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, за последнее время стали чаще появляться версии, что якобы паспортизация самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик идет вразрез с международным правом.

«Все это ложь. Во-первых, европейская конвенция о правах человека гласит, что каждое государство имеет право решать, кто может быть его гражданином», — рассказал Лавров.

Также глава МИД подчеркнул, что другие конвенции говорят о том, что любой человек вправе выбрать себе гражданство.

Лавров обратил внимание, что на территории Украины у венгров, поляков, а также румын, есть паспорта своих государств. Подобная ситуация много лет не вызывала вопросов, заключил министр.

Ранее в Совфеде назвали «неумным» призыв президента Украины Владимира Зеленского к жителям Донбасса переезжать в Россию.