В Федерации еврейских общин обвинили власти Польши в поощрении антисемитизма

Принятый польским парламентом законопроект об ограничении срока реституции для жертв Холокоста свидетельствует о сохранении или искусственном поощрении антисемитских настроений в Польше, заявили «Газете.Ru» в Федерации еврейских общин России (ФЕОР).

В пресс-службе организации подчеркнули, что эта инициатива — в целом симптоматическое событие для новейшей истории Польши.

«Оно свидетельствует о трудностях исторического самоопределения Польши, но и, к сожалению, о сохранении или искусственном поощрении антисемитских настроений. Такая политика в долгосрочной перспективе и в контексте международных отношений абсолютно не выигрышна для самой Польши. Все, кому дорога память о событиях Второй мировой войны, не может не увидеть моральную проблему в этом законе», — пояснили в ФЕОР.

В Федерации также отметили, что поскольку новый законопроект одновременно гарантирует реституцию, и тут же ограничивает срок, по которому можно взыскать возвращение имущества, что говорит не столько о логическом противоречии, сколько о мотивах закона. «Очевидно, что здесь они продиктованы ни восстановлением справедливости, ни реабилитацией своей истории, но сиюминутными обстоятельствами», — считают в ФЕОР.

Сенат Польши одобрил законопроект об ограничении по срокам реституций жертвами Холокоста еще 11 августа, в качестве поправок в Кодекс административного судопроизводства. Изменения предполагают введение механизма, согласно которому по истечению 30 лет с момента вынесения административного решения, включающего право собственности на имущество, его нельзя будет оспорить.

Ранее Госдеп США призвал президента Польши Анджея Дуду не подписывать закон о реституциях.